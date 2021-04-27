الكشف عن تفاصيل استهداف الرتل العسكري الامريكي في ذي قار

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "مجهولين هاجموا رتلا تابع للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع غربي محافظة ذي قار بعبوتين ناسفتين محليتي الصنع، يتم التحكم بهما عن بعد".

وبين المصدر، أن "الهجوم بالعبوات الناسفة تسبب بإضرار مادية في أحدى العجلات التي كانت تحمل معدات عسكرية".