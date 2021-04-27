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بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير عام دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري قاسم طاهر السوداني، اليوم الثلاثاء، عن عقد مؤتمر علمي تزامنا مع مئوية الدولة العراقية
وتحت شعار (ماضينا نبض حاضرنا ومستقبل الاجيال).
قال السوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري ستقيم مؤتمرها العلمي الرابع بعنوان(مئوية هيئة الآثار والتراث الانجازت والتحديات)"، مشيرا الى ان "المؤتمر يتناول عدة محاور منها
المحور الاول: الهيئة العامة للآثار والتراث (التأسيس، الانجاز، التحديات)
المحور الثاني: دور الهيأة العامة للآثار والتراث في تعزيز ثقافة المجتمع العراقي وترسيخ هويته الوطنية
المحور الثالث: الحضارة العراقية ودورها في حضارات الأمم
المحور الرابع: واقع التشريعات الخاصة بالآثار العراقية على مدى مائة عام.
وتابع البيان، ان "اخر موعد لاستلام ملخصات البحوث هو يوم الخميس 2021/7/1 على العنوان الإلكتروني [email protected] والمؤتمر سيعقد يوم الاربعاء 2021/8/18".
المحور الاول: الهيئة العامة للآثار والتراث (التأسيس، الانجاز، التحديات)
المحور الثاني: دور الهيأة العامة للآثار والتراث في تعزيز ثقافة المجتمع العراقي وترسيخ هويته الوطنية
المحور الثالث: الحضارة العراقية ودورها في حضارات الأمم
المحور الرابع: واقع التشريعات الخاصة بالآثار العراقية على مدى مائة عام.
وتابع البيان، ان "اخر موعد لاستلام ملخصات البحوث هو يوم الخميس 2021/7/1 على العنوان الإلكتروني [email protected] والمؤتمر سيعقد يوم الاربعاء 2021/8/18".