الازمة النيابية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن السلالة الهندية

بغداد - ياسين صفوان - اكدت خلية الازمة النيابية، الثلاثاء، ان "السلالة الهندية قريبة من دخول العراق، وان الاجراءات الصارمة وحدها قادرة على منعها.



وذكر مقرر الخلية جواد الموسوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "السلالة الهندية لفيروس الكورونا هي الاخطر لغاية الان وهي قريبة جدا من الدخول للعراق"، مشددا على ان "على السلطات الحكومية ووزارة الصحة اتخاذ اجراءات استباقية صارمة ومبكرة بمنع الرعايا من دولة الهند والدول المصابة الاخرى من الدخول للعراق لمدة شهر".



وتابع الموسوي انه "كذلك عدم ادخال وافدين الى العراق الا من الملقحين والحاملين لفحص pcr خلال اخر ٧٢ ساعة مع اجراءات الحجر لهم لمدة ١٤ يوم والا سنتعرض الى كارثة في العراق بدخول هذه السلالة الخطرة حيث من صفات هذه السلالة قدرتها على الانتشار اكبر ٤٠ ضعفا من السلالة الاولى الاصلية وهي اشد فتكا وتصيب كل اجهزة جسم الانسان وجميع الاعمار".