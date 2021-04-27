بالطائرات المسيرة..خطة جديدة لحماية المواقع الأثرية في الديوانية

وقال الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جرى اتفاقا مع الاستخبارات العسكرية لوزارة الدفاع في الديوانية لحماية المواقع الاثرية بالطائرات المسيرة".

واضاف البيان ان "الاتفاق يشمل عدد من المراحل فالمرحلة أولى ستكون الحماية للمدن الأثرية والمواقع النائية في حال نجاح هكذا تجربة سيتم تعزيز الحماية الى مناطق أوسع".