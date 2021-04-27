المنافذ الحدودية تعلن ضبط مسافر بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية

الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها"ضبطت مسافر عراقي بحوزته مادة (الترياك) المخدرة بوزن (30غم)،والتي تم ضبطها من قبل مفرزة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع الشعبة الفنية في المنفذ الحدودي".

وأضاف البيان أنه"تمت إحالة ما تم ضبطه إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".