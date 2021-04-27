انت الان تتابع خبر المنافذ الحدودية تعلن ضبط مسافر بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية،اليوم الثلاثاء،ضبط مسافر وبحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية.
الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها"ضبطت مسافر عراقي بحوزته مادة (الترياك) المخدرة بوزن (30غم)،والتي تم ضبطها من قبل مفرزة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع الشعبة الفنية في المنفذ الحدودي".
وأضاف البيان أنه"تمت إحالة ما تم ضبطه إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".