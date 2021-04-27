إثيوبيا: نتفاوض حاليا حول ملء السد وليس تقاسم المياه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إن اهتماماتها الحالية منصبة على التفاوض بشأن الملء فقط وترك النواحي الأخرى من تقاسم المياه لوقت آخر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي: "طول أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية جزء منها تتحمله دولتا المصب التي خرجت 9 مرات عن المفاوضات".

وأشار إلى أن بلاده ما زالت تعول على استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي "وهذا ما أكدناه للمجتمع الدولي من خلال اللقاءات والاتصالات المختلفة".

قبل أن يستدرك: "لكنّ دولتي المصب لا تريدان نجاحا للاتحاد الأفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة".

وأضاف: "دولتا المصب تؤمنان بالوساطة فقط، ولا تعطيان لعملية تسهيل الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة والتفاوض بحسن نية للدول الثلاث فرصا".

وأشار إلى أن "الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب لا يمكن قبولها وغير معقولة".

وردا على توجه السودان بتقديم شكوى ضد إثيوبيا، قال مفتي: "تهديدات كثيرة أطلقتها دولتا المصب بشأن سد النهضة وردنا على هذا التوجه بأنه غير مجدٍ".