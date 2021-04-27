مداهمة وكر "الرمان المفخخ" في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أوّل إجراء أمني لبناني مرتبط بالمخدرات المهربة للسعودية في فاكهة الرمّان، داهم الأمن مخزنا بالبقاع (شرق) استخدم لتجهيز الشحنة.

ووفق وسائل إعلام لبنانية فإن فرع المعلومات بالمديرية العامة للأمن الداخلي، داهم مستودعاً في بلدة "تعنايل" على طريق "شتورا الشام" الذي تم فيه تجهيز شحنة الرمان التي ضُبطت في المملكة العربية السعودية.

وهو ما أكدته أيضا مصادر أمنية لـ ”الخليج 365”، مشيرة إلى أنه "تم ختم المستودع بالشمع الأحمر بناء على قرار النيابة العامة التمييزية في البقاع".

من جهتها، قالت قناة "أل بي سي" إن شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك أوقفت شخصين على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاجون المخدرة.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات على اتخاذ لبنان قرارات لمكافحة التهريب على اختلاف أنواعه في اجتماع أمني موسع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون عُقد خصيصا لبحث أزمة شحنة المخدرات المهربة إلى السعودية وتداعيات قرار المملكة منع دخول الخضار والفواكه من لبنان.

وأكد المجتمعون على تشديد الرقابة في المرافق العامة، وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهات التي تقف خلف هذه العمليات، إضافة إلى تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بالتواصل مع السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات.

والجمعة الماضية، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من خمسة ملايين حبة مُخبأة داخل ثمار فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

الشحنة الملغومة ضاعفت آلام اقتصاد لبنان حيث اتخذت المملكة قرارا بمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.