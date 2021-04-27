تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، مستقرا اليوم الثلاثاء 27 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية، والعملات العربية الرئيسية، خلال العامين الماضيين، بعد نجاح برنامج إصلاح اقتصادي استمر 3 سنوات.

سعر الريال السعودي في مصر



ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.158 جنيه للشراء، و4.189 جنيه للبيع.

"ريفين" يبدأ الإنتاج

تبدأ السوق المصرية في استقبال الغاز المنتج من حقل "ريفين"، ضمن خططها الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وتخطط مصر للوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا في السنة المالية المقبلة 2021-2022.

ويقع حقل "ريفين" ضمن مشروع غرب دلتا النيل البحري، الذي يشمل 5 حقول تمتد عبر منطقتي الامتياز في المياه العميقة شمال الإسكندرية وغرب البحر الأبيض المتوسط.

ويعد "ريفين" هو الحقل الخامس في هذا الامتياز البحري، وفقا لبيان من شركة "فينترسال دِيا" وشريكتها "بي بي"، مشغِّل المشروع.

وتمتلك فينترسال دِيا، الشركة المستقلة الرائدة للغاز والنفط في أوروبا، 17.25% من مشروع غرب دلتا النيل، في حين تمتلك بي بي النسبة المتبقية البالغة 82.75% بصفتها مشغّلاً.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، مستقرا عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.89 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، مقابل 18.91 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع، أمس.

فيما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى 21.70 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع، مقابل 21.67 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما تباين متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.85 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع، مقابل 51.91 جنيه للشراء، و 52.26 جنيه للبيع، أمس.