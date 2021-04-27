إلقاء القبض على العشرات في عمليات مداهمة لمكافحة المافيا بإيطاليا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ألقت وحدات مكافحة المافيا القبض على عشرات المجرمين المشتبه في ارتكابهم جرائم تهريب مخدرات، في العديد من العمليات التي استهدفت عصابات إجرامية بإيطاليا.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الايطالية اليوم الثلاثاء، أن المحققين ألقوا القبض على 51 مشتبها بهم في منطقة العاصمة روما وأماكن أخرى. وأفادت تقارير بأنهم كانوا يقومون بتهريب المخدرات من منطقة "تور بيلا موناكا" في جنوب شرق العاصمة.

من ناحية أخرى، أعلنت شرطة مكافحة الجرائم المالية في مدينة بافيا بإقليم لومباردي شمالي البلاد، قيامها بـ 15 حالة اعتقال، أو اتخاذها إجراءات أخرى في العديد من المدن.

وكان التركيز على العصابات الإجرامية في منطقة ميلانو، المتورطة في تهريب الكوكايين عن طريق بيرو. وتردد أن تلك العصابات لها صلات بمنظمة المافيا "ندرانجيتا".

وجاء في تقرير وكالة "أنسا"، أن المحققين نفذوا عمليات مداهمة للتصدي لتهريب المخدرات في تورين بإقليم بيدمونت، وأنكونا في بإقليم ماركي، وكالياري في ساردينيا. وقد تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص أثناء تلك العمليات.