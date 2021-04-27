الهند تسجل 2771 وفاة و323144 اصابة جديدة ب "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم الثلاثاء تسجيل 2771 حالة وفاة و323144 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان بأن اجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 197894 حالة فيما بلغ اجمالي الاصابات 17636307 اصابات فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14556209 أشخاص.

وقدم عدد من البلدان العربية والاجنبية مستلزمات صحية من وحدات انتاج اكسجين وحاويات أكسجين وأجهزة تنفس للهند حيث تفاقمت الازمة الصحية في البلاد جراء تفشي الفيروس على نطاق واسع وسط نقص في امدادات الأكسجين والادوية الاساسية واللقاحات والاسرة في المستشفيات.

وتسعى الحكومة المركزية لتلبية الطلبات المتزايدة من المستشفيات للمستلزمات الطبية بمساعدات جميع الجهات الداخلية والخارجية وسط تقارير عن ارتفاع قياسي في عدد الوفيات والاصابات.

وكانت العاصمة الهندية مددت اغلاقها على خلفية ارتفاع عدد الاصابات وعدم تحسن الوضع الصحي كما فرض عدد من الولايات والمدن حظر تجوال وقيودا على الحركات اثر انتشار قياسي للجائحة.

ونشرت الحكومة المركزية طائرات تابعة للقوات الجوية والقطارات لنقل الاكسجين الى المستشفيات كما تحاول تحويل الاف من عربات القطار الى مستشفيات مؤقتة حيث لم تستطع البنية الصحية الحالية استيعاب الاعداد الكبيرة من المصابين بالفيروس.