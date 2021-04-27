شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تتضامن مع العراق في فاجعة المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت الإمارا عن تعازيها في ضحايا حادث المستشفى المفجع في العاصمة العراقية.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن حريق نشب في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصّص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.. وتؤكد تضامنها مع جمهورية العراق في هذا المُصاب.

وأضافت الوزارة: «تتقدم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بصادق التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين».