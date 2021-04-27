شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التشادية تحظر تظاهرات المعارضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنجامينا- أ.ف.ب

حظر العسكريون الحاكمون في تشاد تظاهرات المعارضة والمجتمع المدني المقررة، الثلاثاء، احتجاجاً على «الانقلاب المؤسساتي» الذي نفذه المجلس العسكري الانتقالي لوضع يده على السلطة بعد وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، وفق ما جاء في مرسوم صدر، الإثنين، عن وزارة الأمن العام.

وجاء في المرسوم الذي يحمل توقيع سليمان أباكار أدوم أن «كل المسيرات أو التظاهرات، أياً كانت تسميتها، التي لم تحصل على موافقة مسبقة ومن شأنها أن تبلبل النظام العام، تحظر بشكل قاطع في مجمل الأراضي الوطنية». ودعت أحزاب سياسية عدة وجمعيات من المجتمع المدني إلى تظاهرات، الثلاثاء، ضد المجلس العسكري المؤقت الذي يقوده محمد إدريس ديبي نجل الرئيس السابق.

وطلب «الوفاق التشادي لحقوق الإنسان»، الإثنين، من ناشطيه «الخروج بشكل حاشد» للتظاهر ضد المجلس العسكري ، الذي وصفه بأنه «هيئة غير قانونية وغير شرعية باركتها فرنسا التي تظن أن في وسعها فرض دكتاتورية عسكرية جديدة على التشاديين».

ويمسك محمد إدريس ديبي (37 عاماً) بالسلطات كاملة على رأس المجلس، وهو أحاط نفسه بـ 14 جنرالاً أوفياء لوالده، ووعد بإجراء «انتخابات حرة وديمقراطية» بعد 18 شهراً، ودعت المعارضة والمجتمع المدني منذ أن وضع المجلس العسكري يده على السلطة، إلى «عملية انتقالية بقيادة المدنيين».