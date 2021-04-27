فقد ثلاثة أجانب في كمين بشرق بوركينا فاسو

واجادوجو-رويترز

قالت أربعة مصادر أمنية محلية في بوركينا فاسو: إن أربعة أشخاص منهم ثلاثة أجانب فقدوا إثر كمين على حملة لمكافحة الصيد الجائر في شرق البلاد، الاثنين.

وهاجم المسلحون الحملة نهاراً على طريق مؤدية إلى محمية باما الشاسعة. وقال مصدران أمنيان إن المفقودين، عضو في القوات المسلحة بالبلاد، ومواطنان من إسبانيا، ومواطن إيرلندي يعمل في منظمات لحماية البيئة. ولم يرد بعد تعقيب من السلطات المحلية أو وزارة الخارجية الإسبانية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرلندية إنها «على علم بالتقارير وإنها تنسق عن قرب مع الشركاء الدوليين بشأن الموقف على الأرض».

وتواجه بوركينا فاسو، شأنها شأن معظم دول منطقة الساحل بغرب إفريقيا، أزمة أمنية متزايدة نظراً لنشاط جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وتنفيذها هجمات على الجيش ومدنيين رغم المساعدة التي توفرها قوات فرنسية ودولية.