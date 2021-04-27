شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، تتخطى تكلفتها 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات، ونرصد فيما يلى 5 معلومات هامة تناولها التقرير عن حياة كريمة:
1- تصل تكلفة المرحلة الثانية من "حياة كريمة " إلى 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
2- الحكومة وضعت منهج وأدوات خاصة لتقييم الأثر التنموى لمبادرة حياة كريمة.
3- مبادرة حياة كريمة تستهدف وبشكل قوى خفض معدلات الفقر والبطالة.
4- الانتهاء من إنشاء 51 وحدة صحية، وإنشاء 1534 فصلا دراسيا.
5- إتاحة خدمات الصرف الصحى بـ37، ورفع كفاءة 5339 منزلا.