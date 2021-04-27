اخبار العالم

5 معلومات هامة عن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، تتخطى تكلفتها 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات، ونرصد فيما يلى 5 معلومات هامة تناولها التقرير عن حياة كريمة:

1- تصل تكلفة المرحلة الثانية من "حياة كريمة " إلى 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

 

2- الحكومة وضعت منهج وأدوات خاصة لتقييم الأثر التنموى لمبادرة حياة كريمة.

 

3- مبادرة حياة كريمة تستهدف وبشكل قوى خفض معدلات الفقر والبطالة.

 

4- الانتهاء من إنشاء 51 وحدة صحية، وإنشاء 1534 فصلا دراسيا.  

 

5- إتاحة خدمات الصرف الصحى بـ37، ورفع كفاءة 5339 منزلا.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا