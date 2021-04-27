شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" بوابة تحقيق العدالة الاجتماعية بقرى الريف.. اعرف أبرز الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، جاءت لتخفيف حدة الآثار الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطنين، ولتحسين الأوضاع المعيشية لأهالى الريف بما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وهو ما سيعود بالنفع على حياة كل الملايين من المصريين.

وأوضح تقرير حديث لوزاره التخطيط، أن المرحلة الأولى التى تم اطلاقها من مبادرة حياة كريمة فى يناير 2019، واستهدَفَت 375 قَرْيَة، وأسهمت فِى التَّخْفِيفِ مِنْ حَدِّة تَأْثِيرَاتٌ فَيْرُوس كورونا عَلَى حَيَاةٍ 4.5 مِلْيُون مَوَاطِن، وَهُوَ مَا سَاعَد فِى خَفْضِ معدلات الْفَقْرِ فِى بَعْضِ الْقُرَى بِنِسْبَة 14 نُقْطَة مِئَوِيَّة، ونتج عَنْه تَحْسُن مَعْدَل إِتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة بحوالى 50 نُقْطَة مِئَوِيَّة فِى بَعْضِ الْقُرَى.

وتضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 628 مشروع من الخطة الاستثمارية:

-تحقيق 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية.

- تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحى باستثمارات أكثر من مليار جنيه.

-زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94%.

-مضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة باستثمارات 128 مليون جنيه.

-تنفيذ 125 مشروع فى مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه.

- رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالى 319 مليون جنيه.

-إنشاء 1534 فصلا تعليميا جديدا يستوعب 44 ألف تلميذ.

-تطوير شامل لـ51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه.

-تطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.

-رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالى 80 ألف مواطن.

-تقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالى 117 ألف مستفيد.

-تقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه.

-تنفيذ برامج تدريب حرفى ساهمت فى خلق 28 ألف فرصة عمل.

-توفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية.