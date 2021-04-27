إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 13 شخصًا، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الدائري الإقليمي، أسفل نزلة طريق "مصر– إسماعيلية" الصحراوي، بالتقاطع مع طريق "القاهرة– بلبيس" الصحراوي، بالعاشر من رمضان بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الدائري الإقليمي، طريق "مصر– إسماعيلية" الصحراوي، بالتقاطع مع طريق "القاهرة– بلبيس" الصحراوي، بالعاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى تحويل 5 منهم إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي لخطورة حالتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.