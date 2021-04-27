مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مبادرة تتضمن طرح لحوم بلدية طازجة بسعر ٩٠ جنيهًا للكيلو جرام، بمنفذ البيع التابع لديوان عام المحافظة بالخارجة، على أن يجري تعميم المبادرة بالمنافذ الأخرى.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية التوسع في فتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة والخضر والفاكهة من منتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة على مدار شهر رمضان المبارك، بهدف التخفيف عن المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا ومحاربة ارتفاع الأسعار في مواجهة احتكار السلع والمنتجات الأساسية من قبل بعض التجار بالمراكز.

ووجه المحافظ، بالتوسع في فتح منافذ بيع منتجات الصوب الزراعية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك بمدن وقرى مراكز المحافظة طوال شهر رمضان المعظم.