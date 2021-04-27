احدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية

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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 147.9 مليوناً حتى صباح، اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.04 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 147 مليوناً و 881 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 85.6 مليوناً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 121 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 044ر1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.