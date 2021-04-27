هيومن رايتس: سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين “جرائم ضد الإنسانية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 51 دقيقة

قالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ ،الثلاثاء ، ،أن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية ، متهمة إسرائيل بانتهاج ”سياسات تمييز عنصري واضطهاد“ في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل.

ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك، تقريرا من 213 صفحة، قالت إنه ”لا يقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، لكنه يقيم إجراءات وسياسات بعينها لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي“.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه ”غير معقول وزائف“، واتهمت المنظمة بانتهاج ”برنامج معاد لإسرائيل“ والسعي ”منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل“.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة حماس باعتبارهم من الجناة المحتملين.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.

وجاء في التقرير: ”قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود“.

وأضاف: ”على هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد“.