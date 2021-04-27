تداعيات التسجيل المسرب تتواصل.. جون كيري يكذّب ظريف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:16 صباحاً - تتواصل تداعيات التسريب المزلزل لوزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، حيث يبدو أن أولى ضحايا التسجيل الصوتي المسرب هو السفير الأميركي للمناخ في إدارة بايدن جون كيري الذي سرب لإيران أكثر من 200 عملية إسرائيلية ضد إيران في سوريا بحسب مزاعم ظريف.

ونفى جون كيري المبعوث الأميركي الخاص لتغير المناخ المزاعم القائلة بأنه ناقش العمليات العسكرية الإسرائيلية مع وزير الخارجية الإيراني عندما كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما آنذاك، واصفاً هذه المزاعم بأنها “كاذبة بشكل لا لبس فيه”.

وكتب كيري على تويتر ليلة الاثنين “لم يحدث هذا قط – سواء عندما كنت وزيرا للخارجية أو منذ ذلك الحين”.

وطالب عدد من الجمهوريين باستقالة كيري من منصبه الحالي في إدارة بايدن على الفور وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين، وقال السناتور الجمهوري دان سوليفان إن كيري “بحاجة إلى الرحيل”.

من جانبه قال السناتور تيد كروز في بيان إن كيري “تم القبض عليه مرارًا وهو يجتمع مع ظريف أثناء إدارة ترمب على الرغم من قانون لوغان ولم يكشف علنًا عن ما ناقشوه”.

من جهته قال السيناتور الجمهوري توم كوتن عضو لجنة المخابرات إن “هذه التقارير مقلقة – وأود أن تتاح لي الفرصة لسؤال الوزير كيري عن هذا في جلسة استماع مغلقة”.

وطالب وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وقادة السياسة الخارجية الجمهوريون في الكونغرس بإجراء تحقيق رسمي مع جون كيري بعد الكشف عن إبلاغ القادة الإيرانيين بالعمليات العسكرية الإسرائيلية السرية.

وكشف تسجيل صوتي مُسرب لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الذي عمل عن كثب مع كيري عندما تم التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015 زعم فيه أن وزير خارجية إدارة أوباما السابق أبلغه بما لا يقل عن 200 غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن كيري ربما كان يكشف عن معلومات سرية.

إفشاء أسرار لأحد أعداء أميركا

وتولد هذه التسريبات بالفعل دعوات لكيري، المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ للاستقالة من إدارة بايدن ومواجهة تحقيق في الكونغرس لاحتمال قيامه بإفشاء معلومات سرية للغاية لأحد أعداء أميركا الرئيسيين.

وقال وزير خارجية إدارة ترمب السابق مايك بومبيو إن الشريط الصوتي يثبت “ما قلته لسنوات: أن (ظريف) واصل التعامل مع وزير الخارجية السابق كيري بشأن المسائل السياسية بعد نهاية خدمة كيري، ووفقًا لظريف، أبلغ كيري الإيرانيين عن العمليات الإسرائيلية”.

وقال بومبيو: “قبل أن نبرم صفقة مع إيران تقلل من أمن الأميركيين، سيكون من الجيد معرفة الترتيب إن وجد بين هذين الزعيمين”.

من جهته قال النائب الجمهوري جيم بانكس عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لصحيفة واشنطن فري بيكون: “يجب أن يستقيل جون كيري على الفور”. “يجب أن يكون التحقيق بأثر رجعي”.

وقال بانكس: “نحتاج إلى معرفة مدى ازدواجية جون كيري، ونحتاج إلى معرفة ما إذا كان أعضاء آخرون في إدارة بايدن وأوباما قد شاركوا سراً معلومات سرية مع إيران”. “هذه أسئلة عاجلة تتعلق بالأمن القومي. إذا لم يستقل جون كيري ولم يُطرد، فسيكون جو بايدن قد أرسل رسالة واضحة إلى إسرائيل وجميع حلفائنا بعدم الاكتراث بهم”.

وردد النائب داريل عيس عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الدعوات لإجراء تحقيق ووعد بمحاسبة كيري على الكشف عن معلومات عسكرية حساسة. وقال درايل: “بينما لا يمكننا ببساطة قبول ما نسمعه من وزير خارجية إيران (أو نقرأه في صحيفة نيويورك تايمز) كحقيقة، فإن هذه التقارير تتطلب تحقيقًا كاملاً وفوريًا”. وأضاف “إذا شارك جون كيري المخابرات الأمنية مع إيران وعرّض إسرائيل للخطر بأي شكل من الأشكال، أعدكم بأنه سيحاسب”.

وطالب النائب مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من وزارة الخارجية بسرعة إيضاح ما حدث هنا بالضبط”.

من جهته قلل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس من أهمية هذه القضية عندما ضغط عليه الصحفيون بعد ظهر الاثنين، قائلا إنه لن يتحدث عن تسجيل صوتي مسرب، وذلك بحسب “العربية”.