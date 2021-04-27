شكرا لقرائتكم خبر عن 77 قتيلا ومصابًا .. حادث سير مروع في كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الثلاثاء إن 7 أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم، وأصيب 70 آخرون، في حادث سير غربي العاصمة كابول، خلال الليل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان، إن حافلتى ركاب اصطدمتا ببعضهما فى منطقة باجمان بمقاطعة كابول على طريق كابول-قندهار السريع ليلا. ولم يتم بعد تحديد سبب الحادث.

وأضاف عريان أنه جرى نقل المصابين سريعا الى المستشفيات.

وتؤدي الطرق السريعة غير الممهدة في أفغانستان، بالإضافة إلى القيادة المتهورة، إلى إزهاق مئات الأرواح سنويا.