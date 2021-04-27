شرطة كربلاء تلقي القبض على أربعة أشخاص بتهمة الدگة العشائرية

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد أن استخبر مركز شرطة النصر التابع لقسم شرطة البلدة بوجود حادث إطلاق نار في احد الأحياء على الفور وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل والتوجه الى مكان الحادث لمعرفة التفاصيل ولمحاسبة من قام بهذا الفعل".واضاف البيان: "انتقل فريق العمل الى المكان المذكور وتبين وجود اطلاقات نارية على دار المشتكي وطلب الشكوى ضد ثلاثة أشخاص لوجود خلافات عشائرية فيما بينهم وبعد مطاردتهم تم القبض على واحداً منهم وهرب أثنان آخران".

ولفت الى انه "وفي نفس اليوم من هذا الحادث تعرض دار المتهمين وهم الطرف الثاني الى اطلاقات نارية من قبل المشتكي الطرف الأول لتتم بعد ذلك جمع المعلومات ومطاردتهم في عدة مناطق من المدينة ليتم القبض على ثلاثة منهم بعد جهد أمني متواصل والتحري عن مكان تواجدهم فيما هرب الاثنان الآخران الى جهة غير معلومة".



وأشار البيان الى ان "العمل جاري على قدم وساق للقبض على المتهمين الهاربين لتسليمهم الى القضاء في اقرب وقت".