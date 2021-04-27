القبض على متهم والعثور على عبوات ناسفة في صلاح الدين

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء".

وبينت المديرية إن "الحملة أسفرت القبض على متهم مطلوب وفق الماده ٤١٣ ق.ع، فضلا عن تمكن قسم شؤون السيطرات من العثور على (٤)عبوات ناسفة تم رفعها وتفجيرها من قبل خبير المتفجرات تحت السيطرة".