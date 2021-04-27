أمن فرماجو يداهم إذاعة محلية بمقديشو.. قمع ومصادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترهيب يمارسه نظام الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو لإسكات كل صوت معارض بالبلاد كان أحدثه مهاجمة إذاعة محلية خاصة.

قوات موالية لفرماجو هاجمت في ساعات باكرة من صباح اليوم الثلاثاء إذاعة محلية بالعاصمة الصومالية مقديشو وعذبت موظفيها وصادرت معداتها.



وتعرض مبنى إذاعة "مستقبل"، الواقع في تقاطع كم 4، إلى مداهمات من قبل وحدة "هرمعد" وهي شرطة عسكرية خاصة مدربة من قبل تركيا بمديرية هدن بمحافظة بنادر وسط مقديشو.

الإذاعة قالت، في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه: "قامت القوات الحكومية التي دخلت مجمعنا بتعذيب بعض الموظفين وصادرت جميع المعدات".

وأضافت: "نشعر بالأسف الشديد لأن الأمن عاملنا مثل الأعداء".

وحثت الحكومة على "إعادة المعدات وعدم التصرف بطريقة تجعلنا نشعر باستغلال السلطات وإساءة استخدامها".

الهجوم على الإذاعة يتزامن مع وقت حساس أمنيا وسياسيا في مقديشو التي تشهد هدوءا حذرا وسط مخاوف من مواجهات بين فصائل أمنية مؤيدة ومعارضة لتمديد ولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو.

وتسبب تمديد فرماجو لولايته في تفاقم الأزمة بالصومال واتساع نطاق القتال ليشمل مناطق مختلفة من البلاد، وانشقاق وحدات من القوات الموالية لفرماجو، وانضمامها للمعارضة.

ونجحت قوات المعارضة في السيطرة على المناطق التي وقعت بها الاشتباكات، ما يعكس هزيمة عسكرية مدوية وفق مراقبين ستترجم ورقة سياسية قوية في يد المعارضة في حال العودة للمفاوضات.

وتتواصل الضغوط على معسكر فرماجو للعودة إلى المفاوضات على أساس اتفاق ١٧ سبتمبر/أيلول الانتخابي وإجراء انتخابات غير مباشرة شفافة ونزيهة دون مزيد من العنف، وهو ما يعني إخراج فرماجو من القصر الرئاسي.