شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن عدد براءات الاختراع فى مصر عام 2020.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 2207 طلبـــًا مقدمــًا إلى مكتب براءات الاختراع المصرى عـــام 2020 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (978 طلـبا للمصريين بنسبة 44.3%، 1229 للأجـانب بنسبة 55.7%). ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن نشاط الطلبة فيما يتعلق ببراءت الاختراع: 2207 طلبات تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع المصرى عام 2020. 978 طلبا مصريا ضمن البراءات المقدمة للمكتب فى 2020. 495 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصرى عام 2020 . 106 براءات اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولى فى مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسبة 21.4% من إجمالى البراءات المـمنوحة عام 2020 . البراءات الممنوحة فى مجـــال الاحتياجات الإنســــانية وصلت إلى 90 بــراءة اختــراع بنسبــة 18.2%. البراءات الممنوحة فى مجــال الكهرباء والاتصالات عددها 85 بـراءة اختراع بنســـبة 17.2%، 4.7% للمصريين، 95.3% للأجانب . ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن نشاط الطلبة فيما يتعلق ببراءت الاختراع: