لهذا السبب.. روسيا تطرد دبلوماسيًا أوكرانيًا

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 أبريل 2021

أعلنت روسيا أنها صنفت دبلوماسيا أوكرانيًا "كشخص غير مرغوب فيه"، ردا على "أعمال غير ودية" من جانب كييف، وسط تجدد التوترات مع الغرب.



وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن هذا الموظف في السفارة الأوكرانية يتوجب عليه أن يغادر الأراضي الروسية قبل 30 أبريل/ نيسان، موضحة أن هذا الإجراء مرتبط بإعلان طرد دبلوماسي روسي في كييف في 19 أبريل/نيسان.

وكانت كييف اتخذت قرار طرده، ردا منها على طرد قنصل أوكراني في سان بطرسبرج (شمال غرب روسيا) كان قد احتُجز فترة وجيزة واتُهم بمحاولة الحصول على معلومات سرية.

وحذرت الخارجية الروسية، الإثنين، من "إجراءات جديدة" محتملة ضد الدبلوماسيين الأوكرانيين إذا واصلت كييف "الأعمال العدائية" ضد الموظفين الروس في أوكرانيا.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، مشيرا إلى أن كييف ستعلن "في مستقبل قريب" طرد دبلوماسي روسي.

يأتي الإجراء الجديد من قبل موسكو في وقت أعلنت روسيا نهاية الأسبوع الماضي انسحاب قواتها التي كانت تجري تدريبات في شبه جزيرة القرم بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأثار نشر تلك القوات مخاوف جدية في كييف والعواصم الغربية التي اتهمت موسكو بالتشجيع على حصول تصعيد حول المناطق التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في أوكرانيا.

من جانبها، قالت روسيا إن هذه التدريبات لا تهدد أحدا وأنها جاءت ردا على مناورات حلف شمال الأطلسي المعادية في أوروبا.