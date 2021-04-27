شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. إصابات كورونا الجديدة ترتفع بنسبة 3.92 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إصابات كوفيد-19 الجديدة في فرنسا خلال 24 ساعة الماضية أدنى زيادة على أساس أسبوعي منذ بداية مارس، آذار ، لكن الضغط على المستشفيات ظل كبيرا مع ارتفاع عدد مرضى فيروس كورونا بوحدات العناية الفائقة مرة أخرى لأكثر من 6000 لأول مرة منذ ربيع 2020.

وارتفعت الإصابات الجديدة بنسبة 3.92 بالمئة، مقارنة بأسبوع مضى مع استمرار تراجع الزيادة على أساس أسبوعي، بعدما تجاوزت ستة بالمئة في منتصف أبريل نيسان.

وكانت الزيادة على أساس أسبوعي أقل من أربعة بالمئة، لفترة وجيزة في فبراير شباط ومن قبل ذلك في ديسمبر كانون الأول عقب الإغلاق الثاني، الذي فرضته فرنسا في نوفمبر تشرين الثاني.