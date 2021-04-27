شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفجار صنعاء.. «سام» تحذّر: مليشيا الحوثي تخزن الأسلحة بين السكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء في بيان، من قيام ميليشيا الحوثي بتخزين الأسلحة والذخائر في مناطق مأهولة بالسكان، لما ينطوي عليه ذلك من خطورة بالغة تهدد حياة المدنيين في حال انفجارها.

ويأتي التحذير بعد انفجار ضخم في مدينة صنعاء، فيما أكدت المنظمة أن الانفجار وقع بمستودع قرب المستشفى الألماني السعودي في شارع الستين الشمالي، على مقربة من فندق سندس المجاور للمستشفى، وأنه خلف أضرارا كبيرة بالمستشفى والمنازل وبث الخوف في أوساط السكان.

وأكدت "سام"، على ضرورة تحمل الجهات التي تقوم بتلك المخالفات للمسئولية الجنائية الدولية نظير الخطر والتهديد الذي قد يقع للمدنيين والمباني السكنية، فيما نقلت عن شهود عيان، أن الانفجار تبعه انفجارات متتالية الأمر الذي يشير إلى احتمالية انفجار الذخائر المخزنة في ذلك المستودع، ويلقي بأصابع الاتهام على جماعة الحوثي التي طوقت شارع الستين وعزلته تمامًا بعد الانفجار.