عمليات بغداد تعلن الاطاحة باثنين من مروجي المخدرات في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، الاطاحة باثنين من مروجي المخدرات في العاصمة بغداد.



القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال عملية نوعية، وفي ساعة متأخرة من ليل الاثنين الموافق 26 نيسان 2021، تمكنت من اعتقال متهمين اثنين بترويج المخدرات في مناطق شرقي بغداد".



واضاف البيان انه "تم ضبط بحوزتهما (140) غرام من مادة الكرستال المخدرة، وسلاح M4k، ومسدس وتم تسليمهما إلى الجهات المختصة".