شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 991 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الاثين/الثلاثاء، عن تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و58 وفاة.



وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 223 ألفا و518، والوفيات إلى 13107.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 876 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 167900 حالات.