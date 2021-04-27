قمع أردوغان.. السلطات التركية تفتح تحقيقات مع قيادات المعارضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

فتحت السلطات التركية تحقيقا مع زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو ونواب سابقين، وأحد الفنانين ونقابي استمرارا لمسلسل القمع ضد المعارضين.



ووفق صحيفة "حرييت" التركية، فإن السلطات التركية بدأت التحقيق مع قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وعدد من النواب السابقين في البرلمان، والفنان لافنت أوزومجو، وأرزو شركس أوغلو، رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية التركي.

ويأتي التحقيق على خلفية مشاركة هؤلاء المعارضين في اجتماع لمجلس الاشتراكية الدولية بكولومبيا عام 2017، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت الصحيفة أن "سبب التحقيق هو مشاركة صالح مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، في نفس الاجتماع مع المذكورين، وإلقائه كلمة كذلك".

وفي 31 ديسمبر/كانون أول 2019، تقدم أحد الأشخاص ببلاغ ضد المشاركين الأتراك بالاجتماع، ومن بينهم زعيم المعارضة، وعدد من نواب حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي.

وحينها رأى المدعي العام بالعاصمة أنقرة أنه لا توجد أية صلة بين صالح مسلم والأشخاص المذكورين، قبل أن يعيد النظام فتح التحقيقات مجددًا، دون إيضاح السبب، فيما يبدو تعسفا جديدا ضد المعارضة التي تهاجم سياسات النظام الحاكم التي قالوا إنها دمرت البلاد وجرتها نحو الهاوية، وفق الصحيفة