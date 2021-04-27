أميركا تخفف تحذير السفر إلى إسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - خففت وزارة الخارجية الأميركية، درجة التحذير من السفر إلى إسرائيل إلى "المستوى الثالث: إعادة النظر في السفر" وذلك بعد أيام فقط من رفعه.

كانت الخارجية الأميركية أضافت في الأسبوع الماضي 119 بلدا إلى 34 دولة مدرجة بأعلى مستوى للتحذير وهو المستوى الرابع الذي ينصح بعدم السفر وذلك من بين نحو 209 بلدان.

ومن بين الدول المضافة المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإسرائيل، والمكسيك، وألمانيا. وأشار التحذير إلى "انتشار كوفيد-19بمستوى مرتفع للغاية". والتحذيرات توصيات للمواطنين الأميركيين وليست إلزامية.

وقالت وزارة الخارجية في الأسبوع الماضي إن إضافة دول جديدة إلى المستوى الرابع لا يشير إلى إعادة تقييم الموقف الصحي الحالي لكنه "تعديل في نظام إرشادات السفر بوزارة الخارجية ليعتمد أكثر على التقييمات الحالية المتعلقة بالوباء (التي تصدرها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها)".

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن على طلبات للتعقيب.