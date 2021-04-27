زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يوجه انتقادات حادة لأردوغان

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 أبريل 2021

أعلن كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، إن تعهدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحسين حقوق الإنسان في تركيا،، تفتقر إلى المصداقية.



وقال كليجدار أوغلو في تصريحات صحفية"هناك فرق 180 درجة بين ما يقوله وما يفعله. لذلك، فإن كل ما يقوله أردوغان ليس له مصداقية. يرى الناس كل هذه المظالم في حياتهم اليومية."

وابتعدت تركيا بشكل حاد عن القيم والمعايير الأوروبية في السنوات الخمس الماضية، مما دفع بعلاقة الدولة مع الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى تاريخي.