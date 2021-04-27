اختفاء 3 أجانب ببوركينا فاسو في كمين لمسلحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر أمنية محلية في بوركينا فاسو، إن 4 أشخاص بينهم 3 أجانب اختفوا في كمين نصبه مجموعة من المسلحين شرقي البلاد.

وقالت المصادر إن الأشخاص الأربعة فقدوا إثر كمين على حملة لمكافحة الصيد الجائر في شرق البلاد أمس الإثنين.

وهاجم المسلحون الحملة نهارا على طريق مؤدية إلى محمية باما الشاسعة، وقال مصدران أمنيان محليان إن المفقودين عضو في القوات المسلحة ببوركينا فاسو، ومواطنان من إسبانيا، ومواطن أيرلندي يعمل في منظمات لحماية البيئة.

وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية إنها "على علم بالتقارير وإنها تنسق عن قرب مع الشركاء الدوليين بشأن الموقف على الأرض".

وتواجه بوركينا فاسو، شأنها شأن معظم دول منطقة الساحل بغرب أفريقيا، أزمة أمنية متزايدة نظرا لنشاط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وتنفيذها هجمات على الجيش ومدنيين رغم المساعدة التي توفرها قوات فرنسية ودولية.