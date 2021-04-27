شكرا لقرائتكم "الكتائب" اللبنانية: يجب البدء بتحرير الدولة من حزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد ضبط السعودية شحنة مخدرات مهربة من لبنان، وحظر استيراد الفاكهة والخضار منه، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية، سامي الجميّل، أن التهريب يمر عبر معابر رسمية وبتغطية من مسؤولين، مشدداً على أن عمليات التهريب مرتبطة بمنظومة حزب الله.

وقال الجميّل في تصريحات لـ"العربية" مساء الاثنين إنه "يجب البدء بتحرير الدولة اللبنانية من حزب الله".

كما أضاف أن "الشعب اللبناني رهينة لسلطة لا علاقة لها به"، لافتاً إلى أن "من دعموا وصول الرئيس ميشال عون للرئاسة يتحملون مسؤولية".

حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية

يذكر أن السعودية كانت أعلنت الجمعة حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من الأحد 25 أبريل الحالي.

أتى هذا القرار السعودي بعدما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي في حينه أنه تم القبض على المتورطين بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين: 4 مواطنين ونازح. كما أكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.