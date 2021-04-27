شكرا لقرائتكم خبر عن محامون أمريكيون: الشرطة أعدمت رجلاً أسود في نورث كارولاينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محامو عائلة أندرو براون، وهو رجل أسود قتله ضباط شرطة بولاية نورث كارولاينا الأمريكية الأسبوع الماضي خلال القبض عليه، إن الكاميرات المثبتة بملابس أفراد الشرطة تظهر أن براون قد "أعدم" واتهموا المسؤولين بحجب الأدلة.

وأوضح المحامون أن "براون" (42 عاما) كانت على مقود سيارته، عندما فتح أفراد الشرطة النار عليه وهو في ممر خاص لسيارته في مدينة إليزابيث.

وذكرت المحامية شانتل تشيري-لاسيتر، أن أفراد الشرطة واصلوا إطلاق الرصاص بعد ابتعاد براون بمركبته، مضيفة: "أنه لم يشكل لهم أي تهديد في مسرح الحادث".

وأثارت الحادثة احتجاجات محدودة في مدينة إليزابيث التي يقطنها زهاء 18 ألف نسمة نصفهم من السود، فيما جاءت الواقعة غداة إدانة ديريك تشوفين ضابط شرطة مدينة منيابوليس بقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد بعد محاكمة حظيت باهتمام كبير.