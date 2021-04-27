اتحاد الصناعات الألمانية يحث بريطانيا على الالتزام باتفاق "بريكست" التجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

حث اتحاد الصناعات الألمانية بريطانيا على الالتزام بالاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك قبل مناقشة رئيسية وتصويت في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء للتصديق على الاتفاق.

وقال يواخيم لانج، المدير العام للاتحاد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من غير المجدي على الإطلاق أن يهدد رئيس الوزراء البريطاني باستمرار بخرق الاتفاق".

وأكد لانج أن الالتزام بالاتفاق سيعزز الثقة فى بريطانيا كمكان للقيام بأعمال تجارية فيه .

ودخل اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الاوروبى والمملكة المتحدة ، الذي صدقت عليه لندن بالفعل ، حيز التنفيذ بشروط فى بداية العام الجاري.

وسوف يجرى البرلمان الاوروبى مناقشة وتصويت على الاتفاق ومن المتوقع أن يدعم مشرعو الاتحاد الاوروبى الاتفاق. ومن غير المتوقع أن تظهر نتيجة التصويت قبل يوم الاربعاء .