غلق ورش ومقاهي بدمياط لمخالفة إجراءات كورونا.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدات المحلية بدمياط، حملة على الورش والمحال التجارية والمقاهي، مساء الإثنين، لمراقبة مدى توافر التدابير الوقائية والاحترازية، ومدى الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق.

أسفرت الحملة عن غلق ٣ مقاهي وورشتين في مركز دمياط، ومحل تجاري برأس البر، ومقهيين في فارسكور، وجرى تحرير ١٦ محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة مالية قدرها 50 جنيها.

تأتي الحملة لضبط المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لقرار الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم.