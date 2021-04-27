واشنطن تعرب عن قلقها من الأزمة الإنسانية في إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 27 - أبريل - 2021 3:41 صباحًا

قال وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن واشنطن قلقة من الأزمة الإنسانية الحاصلة في إثيوبيا.

وقال بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، إن الولايات المتحدة قلقة “جراء تدهور أزمة الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في البلاد وتنامي خطر المجاعة في تيغراي وعدم الأمن في أجزاء أخرى من أثيوبيا”.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأميركية، أن بلينكن ضغط من أجل تنفيذ التزامات إثيوبيا وإريتريا بسحب القوات الإريترية من تيغراي على الفور وبالكامل وبطريقة يمكن التحقق منها.

وأشار إلى أن القوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية في تيغراي تساهم في الكارثة الإنسانية المتزايدة وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وشدد بلينكن على ضرورة قيام جميع أطراف النزاع بإنهاء الأعمال العدائية على الفور.

وكانت واشنطن قد عينت، الجمعة الماضية، الدبلوماسي جيفري فيلتمان، مبعوثا لها إلى القرن الإفريقي حيث سيكون مكلفا بملفات مشتعلة بينها البحث عن تسوية لأزمة إقليم تيغراي.

وفي بداية نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد إرسال الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لنزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، وذلك بعدما اتهمها بشن هجمات على معسكرات للقوات الفيدرالية.