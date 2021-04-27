شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. «الشؤون الإسلامية» توزع 1750 سلة غذائية للصائمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جاكرتا، توزيع السلال الغذائية الرمضانية ووجبات تفطير الصائمين وهدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في جمهورية إندونيسيا لهذا العام1442 هـ - 2021م، في مدن ومحافظات الجمهورية.

ويأتي تنفيذ البرنامج بإشراف ومتابعة وتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وبتنسيق مستمر مع سفير خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا عصام بن أحمد عابد الثقفي وبالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية والمجلس الأعلى ومجلس العلماء والجمعيات والجامعات والمعاهد والمراكز والمؤسسات الإسلامية.

ووزع أكثر من 1750 سلة غذائية من أصل 3000 سلة غذائية مقررة و 6500 وجبة تفطير الصائمين من أصل 10.000 وجبة تفطير و15 طناً من التمور الفاخرة من أصل 15 طناً مخصصة لجمهورية إندونيسيا وما زال العمل مستمرًا في التوزيع خلال الشهر المبارك.

وأفاد الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا، فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي بأن المستفيدين من برنامج هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة وبرنامج تفطير الصائمين عبر السلال الغذائية ووجبات التفطير أكثر من 80 ألف مسلم وغير مسلم.

وأشار إلى أن البرنامج ينفذ في 34 محافظة و 317 من المراكز والجمعيات والمؤسسات والمعاهد الإسلامية ودور تحفيظ القران الكريم ودور الأيتام والسجون والمستشفيات وحسب البروتوكولات والخطة الصحية والإجراءات المتبعة في إندونيسيا.