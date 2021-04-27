أبوالغيط: نرفض أن يتحول اليمن إلى منصة للإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الحفاظ على يمن موحد ومستقل وذي سيادة كاملة على ترابه الوطني، يمثل المنطلق الأساسي لأي تسوية للنزاع العسكري القائم في اليمن، رافضا أن يتحول اليمن إلى منصة للهجمات الإرهابية على السعودية أو أن يصبح مصيره رهنا بأجندات إقليمية لا تبالي بمصالح اليمن أو بمعاناة اليمنيين. جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أمس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، والذي تناول آخر مستجدات الأزمة اليمنية، خاصة في ضوء التصعيد العسكري الذي يمارسه الحوثيون ضد مدينة مأرب.



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