انفجارات عنيفة تهز صنعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رد التحالف العربي لدعم الشرعية بقوة على تجاوزات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، ونفذ مجموعة من الضربات المتتالية على مخازن للأسلحة والصواريخ والألعاب النارية التابعة للانقلابيين.

وهزت انفجارات عنيفة فجر أمس شمال العاصمة اليمنية صنعاء، خلفت خسائر فادحة للانقلابيين، وسمع دوي الضربات في الأماكن المحيطة، واستمرت لنحو ساعة، دون وقوع خسائر بشرية.

ونشر العديد من اليمنيين مقاطع مصورة، على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة وقوع الانفجارات وتصاعد السنة اللهب والدخان من موقع الحدث، وصمت الحوثيين ساعات طويلة دون أي تعليق رسمي.

على صعيد متصل، بحث رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث، تطورات الأوضاع التي تشهدها اليمن وتصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محافظة مأرب.

وناقش اللقاء الذي جرى عبر الاتصال المرئي، الخطوات الضرورية والعاجلة لإيقاف الحرب التي تشهدها محافظة مأرب، التي اشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية وجهود الحل السياسي للأزمة اليمنية التي يقوم بها المبعوث الأممي وبرعاية الأمم المتحدة، علاوة على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية في مختلف المحافظات اليمنية ونهب الميليشيات لثروات الشعب اليمني وتوجيهها لتمويل عملياتها الحربية.

وأعرب البركاني وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن أمله في أن تتكلل جهود المبعوث الأممي لإيقاف الحرب في مأرب بالنجاح وتحقيق نتائج إيجابية وعاجلة.

وأكد رئيس البرلمان اليمني أن الحرب الدائرة في مأرب تضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك، لا سيما وأن هناك المئات من الضحايا الذين يسقطون يوميا جراء الحرب التي تشنها الميليشيات ضد السكان والنازحين والآمنين في المحافظة، مشيرا إلى أن استمرار الحرب ستؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية كبيرة ستصل أضرارها إلى كل أنحاء اليمن خصوصا إذا ما تعرضت منشآت النفط والغاز للأعمال الإرهابية الحوثية.

من جهته تطرق المبعوث الأممي إلى الجهود التي يبذلها مع جميع الأطراف لإيقاف الحرب في مأرب، وحماية السكان والنازحين، مؤكدا أن الأمم المتحدة ترفض كل أشكال الأعمال العسكرية التي يقوم بها الحوثيون وتدرك حجم المخاطر التي ستنتج عن تلك الأعمال وما سيتعرض له السكان والنازحين في مأرب.

ولفت جريفث الانتباه إلى أن الأمم المتحدة تبذل كل ما بوسعها لإيقاف المواجهات العسكرية وتجري تواصلها المكثف مع جميع الجهات التي يمكن أن تؤدي دورا إيجابيا لإيقاف تلك المواجهات، وذهاب اليمنيين إلى طاولة المشاورات بصورة عاجلة والتزامهم بخيار السلام بعيدا عن الخيارات الأخرى.

مشاهدات يمنية:

