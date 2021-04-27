الإمارات تدعو إسرائيل لإنهاء الاعتداءات في القدس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الإمارات عن «قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة والتي قامت بها مجموعات يمينية متطرفة، ونجم عنها إصابة عدد من المدنيين». وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات «رفضها الدائم وإدانتها لجميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية». ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى «تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان». وأكدت على ضرورة «الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم».



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