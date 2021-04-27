مليار شخص تلقوا لقاح كورونا حول العالم

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وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن عدد المتعافين يقترب من 9ر84 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و109 آلاف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
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