شكرا لقرائتكم خبر مليار شخص تلقوا لقاح كورونا حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 147.2 مليونا حتى أمس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.023 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن عدد المتعافين يقترب من 9ر84 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و109 آلاف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.