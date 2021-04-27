شكرا لقرائتكم خبر الكويت: المؤبد لإخواني تخابر مع القذافي وهرب إلى تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار نايف الداهوم أمس، بالحبس المؤبد لحاكم عبيسان المطيري في قضية أمن دولة التخابر مع ليبيا على خلفية ما يعرف باسم اجتماعات «خيمة القذافي».

ويعد حاكم المطيري الهارب إلى تركيا، من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بالكويت، حيث استخدمته عدد من الجهات في زعزعة أمن المنطقة، ومحاولة بث الفوضى فيها من خلال عمليات تآمر جرى كشفها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت منذ عدة أشهر تسجيلا صوتيا يظهر حوارا منسوبا للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والداعية الكويتي حاكم المطيري.

ويظهر في هذا الحوار، الذي نشره المعارض القطري خالد الهيل، ما يبدو أنه اتفاق بين القذافي والمطيري على ضرورة استغلال ما يعرف بالفوضى الخلاقة لتغيير الأوضاع في عدد من دول الخليج، ووعد القذافي حاكم المطيري، في التسجيل المسرب، بتقديم الدعم من أجل تنفيذ هذا المخطط.

وحث القذافي الداعية الكويتي بالعمل في الكويت والسعودية والبحرين ونقل ما وصفها بـ «الفوضى الخلاقة»، إليها عبر»استغلال الأوضاع في العراق والاستعانة بالمتطرفين، وادعاء الديمقراطية.