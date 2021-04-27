الكويت: المؤبد لإخواني تخابر مع القذافي وهرب إلى تركيا

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ويعد حاكم المطيري الهارب إلى تركيا، من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بالكويت، حيث استخدمته عدد من الجهات في زعزعة أمن المنطقة، ومحاولة بث الفوضى فيها من خلال عمليات تآمر جرى كشفها.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت منذ عدة أشهر تسجيلا صوتيا يظهر حوارا منسوبا للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والداعية الكويتي حاكم المطيري.
ويظهر في هذا الحوار، الذي نشره المعارض القطري خالد الهيل، ما يبدو أنه اتفاق بين القذافي والمطيري على ضرورة استغلال ما يعرف بالفوضى الخلاقة لتغيير الأوضاع في عدد من دول الخليج، ووعد القذافي حاكم المطيري، في التسجيل المسرب، بتقديم الدعم من أجل تنفيذ هذا المخطط.
وحث القذافي الداعية الكويتي بالعمل في الكويت والسعودية والبحرين ونقل ما وصفها بـ «الفوضى الخلاقة»، إليها عبر»استغلال الأوضاع في العراق والاستعانة بالمتطرفين، وادعاء الديمقراطية.
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