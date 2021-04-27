خادم الحرمين يدعو أمير قطر لزيارة المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد في العاصمة الدوحة أمس، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث سلمه الدعوة، ونقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له ولشعب قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وحمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في حضور القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي القحطاني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات ثنائية أمس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد آل ثاني، خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، وتناول الجانبان تفعيل آليات مجلس التنسيق السعودي القطري وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك بمختلف مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وثمن وزير الخارجية خلال اللقاء ما أعرب عنه رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر من تأييد بلاده الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر دعم بلاده لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لتعزيز أمنها واستقرارها.