شكرا لقرائتكم خبر عن معاداة السامية.. أداة سياسية في البلقان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع «بلقان انسايت» أن معادة السامية تستخدم كأداة سياسية في دول البلقان.

ووفقا للموقع، قال تقرير جديد صادر عن المعهد الجمهوري الدولي للمنظمات غير الحكومية، ومقره الولايات المتحدة، إن الخطاب المعادي للسامية يستخدم كأداة سياسية في دول البلقان في النزاعات الإقليمية المتعلقة بالحرب العالمية الثانية وحروب التسعينيات.

ونقل عن التقرير قوله: على الرغم من وجود انخفاض في وجود معاداة السامية، وبقاء بضعة آلاف فقط من اليهود في دول غرب البلقان، فقد تم تخصيص هذه القضية لاستخدامها في النزاعات السياسية الإقليمية الجارية.

وبحسب تقرير المعهد، في منطقة تتفاقم فيها التوترات بين المجموعات العرقية غالبا بسبب السياسات القومية، يتم استخدام الخطاب المعادي للسامية ومكافحة معاداة السامية كأدوات في المعارك السياسية الإقليمية أو الدولية. وغالبا ما يتم ذلك بالتنسيق مع تعديل متعمد للحقائق التاريخية للاحتياجات السياسية.

وبحسب «بلقان انسايت»، يجادل المعهد الجمهوري الدولي بأن التفسير الخاطئ المتعمد أو استغلال الأحداث التاريخية في السرديات الشعبوية يمثل تهديدا للانتقال الديمقراطي السلمي في المنطقة.

وتابع: يغطي تقرير المعهد الجمهوري، الذي حمل عنوان «الخطاب المعادي للسامية في غرب البلقان» كل من ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، ويستند إلى تقارير حقوق الإنسان، والمقابلات مع أصحاب المصلحة المعنيين، ورصد وسائل الإعلام المختارة عبر الإنترنت من يناير 2019 إلى مايو 2020.

ونقل عن تقرير المعهد، قوله: في منطقة غرب البلقان على وجه الخصوص تستخدم معاداة السامية، وغالبا شكل معين من محسوبية السامية، كأداة لزرع أو تكثيف الصراعات الإقليمية.

وأردف: غالبا ما تم استخدام إحياء ذكرى الهولوكوست كذريعة لانتقاد جرائم مجموعة عرقية ضد أخرى، كما تم استخدام جرائم الهولوكوست في العديد من المقالات الإعلامية على الإنترنت كمقارنة للجرائم، التي ارتكبت خلال حروب التسعينيات.

وأضاف: يشير التقرير إلى أن كرواتيا لا تزال تحاول التعامل مع الإرث الإشكالي للحرب العالمية الثانية، عندما كانت دولة كرواتيا المستقلة المتحالفة مع النازيين، التي أسستها حركة أوستاسا الفاشية، مسؤولة عن الترحيل الجماعي وقتل اليهود والصرب والغجر وغيرهم.

وبحسب تقرير المعهد، تروج الحكومة الكرواتية لإحياء الذكرى التاريخية وإحياء ذكرى الهولوكوست من خلال العديد من الأنشطة التذكارية والمناهج التعليمية، بينما تعالج بشكل غير ملائم وغامض القضايا المثيرة للجدل المتعلقة برموز أوستاسا والمراجعة التاريخية.

وأردف: يؤكد القادة السياسيون الصرب على العلاقات الجيدة مع السكان اليهود المتبقين في البلاد مع إسرائيل، ولكن يتم استخدام هذه القضية أحيانًا لتحديد الصرب كضحايا خلال الحرب العالمية الثانية وفي حروب التسعينيات.

وأضاف: يتم استخدام ذلك في محاولة للتعبير عن مدى المعاناة الصربية في التاريخ، خاصة خلال زمن دولة كرواتيا المستقلة في الحرب العالمية الثانية.

وتابع تقرير المعهد: مع ذلك، فإن تورط الحكومة العميلة النازية في حقبة الحرب العالمية الثانية في صربيا في إرسال اليهود إلى حتفهم غالبا ما يتم تجاهله.

وأردف: في ألبانيا، كانت أبرز الروايات المعادية للسامية هي نظريات الخطاب والتآمر فيما يتعلق بدور الملياردير الأمريكي جورج سوروس في التأثير بل والسيطرة على العمليات السياسية في ذلك البلد.

ومضى يقول: في البوسنة والهرسك، أظهرت نتائج الرصد أنه تم التعبير عن معاداة السامية على أنها كراهية تجاه اليهود المحليين، واليهود بشكل عام، لأعمال إسرائيل ضد الفلسطينيين.