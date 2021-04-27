شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف يعترف: «إرهاب» سليماني هيمن على دبلوماسية «الملالي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترف المتحدث الرسمي لنظام إيران، بهيمنة قائد ما يُعرف بـ«فيلق القدس» قاسم سليماني على دبلوماسية «ملالي الإرهاب» وسيطرته على السياسة الخارجية، لافتًا إلى «إنفاقهم الكثير من المال، بعد الاتفاق النووي، لدعم عمليات وكلائهم الميدانية في المنطقة».

وقال وزير الخارجية إيران محمد جواد ظريف: إن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري، الذي قتلته غارة أمريكية، في 2020، بمطار بغداد، كان يهيمن على عمل وزارته، ومضيفًا: إن تأثيره هو - جواد ظريف - في السياسة الخارجية كان «صفرا» في بعض الأحيان، وفق تسجيل صوتي مُسرّب للأخير حصل عليه موقع «إيران إنترناشيونال».

وكانت التصريحات جزءًا من مقابلة أجراها، في مارس الماضي، مع الاقتصادي الموالي للحكومة سعيد ليلاز، التي أشار فيها إلى تدخّلات الهالك سليماني في صميم عمل وزارة الخارجية. وقال الناطق باسم «الملالي» في المقطع المسرّب: إن سليماني ضحى بالدبلوماسية من أجل العمليات الميدانية للحرس الثوري، ووصف إستراتيجية النظام الإيراني بـ«الحرب الباردة»، قائلًا: «ضحيت بالدبلوماسية لصالح ساحة المعركة أكثر مما ضحّيت بساحة المعركة لصالح الدبلوماسية». وفي جزءٍ آخر من المقابلة قال ظريف: في كل مرة تقريبًا أذهب فيها للتفاوض، كان سليماني هو الذي يقول «إنني أريدك أن تأخذ هذه الصفة أو النقطة بعين الاعتبار»، متابعًا: «كنت أتفاوض من أجل نجاح ساحة المعركة».

وردًا على سؤال حول سبب هذا التدخل العسكري في قرارات الحكومة، قال: «يحدث هذا عندما يكون الوسط العسكري هو مَن يقرر، يحدث ذلك عندما يريد الميدان (العسكري) الهيمنة على إستراتيجية البلاد، وبإمكانهم اللعب معنا».

وبشأن الاختلاف بين الجيش والدبلوماسية في إيران وضرورة ترك الأمور للدبلوماسيين، قال وزير خارجية الملالي: «لقد كانت ساحة المعركة هي الأولوية بالنسبة للنظام». وتابع قائلًا: «لقد أنفقنا الكثير من المال، بعد الاتفاق النووي، حتى نتمكن من المضي قدمًا في عملياتنا الميدانية».