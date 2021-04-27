شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء حكومات سابقون يحذرون من أجندة هدم الدولة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعاني لبنان فراغًا حكوميًا وانقسامات حادة بسبب سيادية التيار الوطني الحر و«حزب الله»، وبعد يوم في الأزمات التي تسهم في تشويه سمعته وتحويله إلى دولة فاشلة وبؤرة لتهريب المخدرات والفساد والسرقات، و«حزب الله» جعله مركزًا لتجارة وتصنيع المخدرات، وحذر رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام في اجتماع أمس، من النهج المدمر لهياكل الدولة. وأكدوا أنه لم يعد ممكنا السكوت على تمادي الإمساك بخناق الوطن، وعلى وقائع التخريب الذي يحدث على الأرض في لبنان الذي ينتهج أسلوب تجويف ما تبقى من المؤسسات الدستورية والإدارات والأجهزة الحكومية وسط الأزمة الشاملة والانهيار الكبير الذي يعصف بالمواطنين والوطن.

مشددين أن هناك سياسة متعمدة تهدف إلى هدم هياكل الدولة اللبنانية لصالح أجندات ومشاريع أصبحت لا تخفى على أحد.

تهريب المخدرات

وأكد الرؤساء، في بيان، أن «الاستهداف المعلن للجسم القضائي والذي يستعين بجمهرة من مناصرين تهتف لقاضية أقامت قضاءً لحسابها في سابقة تستخف بالقضاء وبمصالح المواطنين وممتلكاتهم وكراماتهم وحقوق مواطنتهم وعلى حساب العدالة التي تأبى أن تتحكم بها الغرائز».

وقال البيان: إن تداعي السلطة في لبنان دفع ويدفع إلى تحوّل لبنان إلى منصة لتصنيع وتمرير وتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول الخليج العربي ودول الجوار يستهدف تدمير المجتمع اللبناني والمجتمعات العربية ويشوه سمعة لبنان ودوره واقتصاده ويدمر علاقاته الاقتصادية مع محيطه العربي هو أمر مرفوض ومدان وينبغي المسارعة إلى تداركه، ومن ذلك أيضًا التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب لاستئصال هذه الآفة.

سياسة المحاور

وقال البيان: إن «اللبنانيين لا يستطيعون أن يصمتوا إلى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة، ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون وعلى ترك الحدود سائبة، والانغماس في سياسة المحاور التي أحكمت الحصار على لبنان، وحالت دون إجراء الإصلاحات بما أدى إلى تشويه السمعة المالية للدولة اللبنانية، وإلى انهيار للمؤسسات العامة والخاصة وللبنان ككل، ولإطلاق الفوضى الشارعية، والتعرض للجيش والأجهزة الأمنية. إن «اللبنانيين لا يستطيعون أن يصمتوا إلى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة، ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون وعلى ترك الحدود سائبة، والانغماس في سياسة المحاور التي أحكمت الحصار على لبنان، وحالت دون إجراء الإصلاحات بما أدى إلى تشويه السمعة المالية للدولة اللبنانية، وإلى انهيار للمؤسسات العامة والخاصة وللبنان ككل، ولإطلاق الفوضى الشارعية، والتعرض للجيش والأجهزة الأمنية. إن استمرار الغلو في هذا النهج المدمر يؤدي إلى اندثار الدولة التي هي الضمانة الوحيدة لجميع المواطنين دون تفرقة».

اندثار الدولة

وختم البيان: «وشعورًا منا بالمسؤولية، والخوف على اندثار الدولة هيبة ومؤسسات، ندعو المواطنين والمسؤولين على اختلاف فئاتهم ومواقعهم إلى الموقف الواحد المتضامن للحيلولة دون استمرار نهج الفراغ الحكومي والأمني، ودون تدمير المؤسسات على اختلافها، ومن ورائها تشويه صورة لبنان الدولة والوطن، وذلك باتخاذ الموقف الوطني الواحد الذي يُعيد الاعتبار لمفهوم الدولة العادلة والقادرة، وبالتالي المبادرة إلى استكمال تشكيل السلطات وفق دستورنا ونظامنا الديمقراطي البرلماني».

«سيدة الجبل»

من جهة أخرى شدد «لقاء سيدة الجبل» في اجتماعه، أمس، على أن «ما حصل مؤخرًا في فضيحة تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية هو دليل على عملية محاولة إذابة الكيان اللبناني في هذا المجال «المشرقي» الذي كثُر الحديث عنه مؤخرًا، وذلك عبر سلخ لبنان عن محيطه العربي». وأضاف البيان: «ما يحصل اليوم يتجاوز الكلام السياسي المحلي الذي يدور حول تشكيل الحكومة أو عدم تشكيلها، وحول أداء هذا الزعيم أو ذاك وحول انتخابات نيابية مبكرة أو في موعدها. المطلوب هو استعادة استقلال لبنان، وهذه المرة من الاحتلال الإيراني. وهذا الاستقلال يجب أن يُبنى على ثوابت واضحة، من خلال إعادة تكوين وحدة اللبنانيين والتمسُّك بوثيقة الوفاق الوطني التي أكدت نهائية الكيان اللبناني وعروبة لبنان وانتمائه إلى محيطه العربي».