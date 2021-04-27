وفاة المناضل المصري حافظ سلامة.. شيخ المقاومة الشعبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، مساء اليوم الإثنين، الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في محافظة السويس خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر 73، عن عمر 95 عاما.

تعرض سلامة لوعكة صحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، دخل على أثرها مستشفى إمبابة بالقاهرة، ثم نقل بناء على طلبه إلى مستشفى الدمرداش بجوار مسجد النور بالعباسية (وسط القاهرة)، والذي ظل الشيخ سلامة إماما له لفترة طويلة.

الشيخ حافظ سلامة يعد من رموز المقاومة الشعبية في مصر، خاصة بعد دوره في حرب الاستنزاف وصمود مدينة السويس (شمال شرق) ١٠٠ يوم.

كان الشيخ حافظ سلامة أحد أسباب عدم استسلام مدينة السويس عقب ما عرف بـ"الثغرة" خلال حرب أكتوبر عام 1973 ضد إسرائيل وصمود المدينة أمام الحصار..

وقال عنه الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال حرب العاشر من رمضان/السادس من أكتوبر 1973، "إن الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية، إمام وخطيب مسجد الشهداء، اختارته الأقدار ليؤدي دورا رئيسيا خلال الفترة من 23- 28 أكتوبر عام 1973م عندما نجحت قوات المقاومة الشعبية بالتعاون مع عناصر من القوات المسلحة في صد هجمات العدو وإفشال خططه من أجل احتلال المدينة الباسلة".